При прохождении муниципального фильтра кандидатами в губернаторы.

Претенденты на пост губернатора Свердловской области в общей сложности собрали 1370 депутатских подписей для прохождения муниципального фильтра. Об этом 28 июля на заседании правительства региона сообщил первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Учитывая, что в области насчитывается более 1500 муниципальных депутатов, а для прохождения фильтра требуется от 126 до 132 подписей, автографов хватило бы еще на одного кандидата. При этом Тунгусов заявил, что никаких барьеров для сбора подписей не было – кто хотел, тот фильтр прошел.

Сдача подписных листов завершилась 26 июля в 18.00. Последним документы в облизбирком подал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"). Помимо него в следующий этап кампании перешли Игорь Торощин (ЛДПР), Алексей Парфенов (КПРФ), Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), Дмитрий Сергин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Константин Киселев ("Зеленые").

Двое из выдвинутых на пост губернатора кандидатов заявили, что не смогли пройти муниципальный фильтр. Заявление о снятии с выборов в избирком на днях направила олимпийский призер Олеся Красномовец ("Патриоты России").

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ("Яблоко") и вовсе объявил, что фильтр непреодолим – якобы подписи депутатов были "выбраны" в самом начале кампании, а когда он вступил в борьбу, свободных 126 подписей муниципальных депутатов просто не оставалось.

Впрочем, по мнению члена Общественной палаты РФ, директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, одиозный политик и вовсе не озадачивался сбором подписей.

"Более сотни человек, более 10% было опрошено, и эти результаты, опубликованные на сайте региональной ОП, выявили список депутатов, к которым никто не обращался за поддержкой, - цитирует общественника ТАСС.

Григорьев особо отметил, что в числе прочих и Ройзман не обращался к опрошенным депутатам: "Это данные, которые говорят сами за себя. Фактически можно говорить о том, что самой процедуры сбора подписей, видимо, и не было вовсе".