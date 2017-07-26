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За Куйвашева подписались депутаты 90 свердловских территорийСегодня в 17:11

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Он подал документы в избирком.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев 26 июля подал в региональную избирательную комиссию документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы главы региона. Кандидата "Единой России" поддержали 132 депутата из 90 муниципальных образований Среднего Урала.

"Сегодня я предоставил в избирком полный пакет документов, сформированный в соответствии с требованиями законодательства. Это и подписи поддержавших меня депутатов, и необходимые сведения, и заявления – всего 202 листа", - заявил Куйвашев.

Также политик предоставил в избирательную комиссию сведения о кандидатах в сенаторы. Ими стали действующий член Совета Федерации Эдуард Россель, руководитель исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева и его спарринг партнер на минувших праймериз "Единой России", секретарь регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий, передает "Уралинформбюро".

Документы на регистрацию принимаются до 18.00 26 июля. На текущий момент остается 3 политика, которые заявляли о намерении баллотироваться, но пока документы на регистрацию не сдали: председатель "Центра противодействия коррупции в органах государственной власти" Виктор Костромин (от партии "Народ против коррупции"), управляющий партнер юридической фирмы "ЮРЛИГА" Иван Волков ("Российский общенародный союз") и представитель "Партии ветеранов России" Олег Сотников. Однако, как полагают политологи, Куйвашев фактически замкнул список участников губернаторских выборов.

Помимо Куйвашева, документы на регистрацию сдали Игорь Торощин (ЛДПР), Алексей Парфенов (КПРФ), Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), Дмитрий Сергин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Константин Киселев ("Зеленые").

Выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

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