За Куйвашева подписались депутаты 90 свердловских территорийСегодня в 17:11
- Текст
Он подал документы в избирком.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев 26 июля подал в региональную избирательную комиссию документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы главы региона. Кандидата "Единой России" поддержали 132 депутата из 90 муниципальных образований Среднего Урала.
"Сегодня я предоставил в избирком полный пакет документов, сформированный в соответствии с требованиями законодательства. Это и подписи поддержавших меня депутатов, и необходимые сведения, и заявления – всего 202 листа", - заявил Куйвашев.
Также политик предоставил в избирательную комиссию сведения о кандидатах в сенаторы. Ими стали действующий член Совета Федерации Эдуард Россель, руководитель исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева и его спарринг партнер на минувших праймериз "Единой России", секретарь регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий, передает "Уралинформбюро".
Документы на регистрацию принимаются до 18.00 26 июля. На текущий момент остается 3 политика, которые заявляли о намерении баллотироваться, но пока документы на регистрацию не сдали: председатель "Центра противодействия коррупции в органах государственной власти" Виктор Костромин (от партии "Народ против коррупции"), управляющий партнер юридической фирмы "ЮРЛИГА" Иван Волков ("Российский общенародный союз") и представитель "Партии ветеранов России" Олег Сотников. Однако, как полагают политологи, Куйвашев фактически замкнул список участников губернаторских выборов.
Помимо Куйвашева, документы на регистрацию сдали Игорь Торощин (ЛДПР), Алексей Парфенов (КПРФ), Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), Дмитрий Сергин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Константин Киселев ("Зеленые").
Выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования 10 сентября 2017 года.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:46
Екатеринбуржцы предпочитают "мобильные" платежи
И онлайн-шопинг.Сегодня в 19:32
Телефон "загнал" юную екатеринбурженку под колеса иномарки
Девушка не заметила машину.Сегодня в 19:15
Екатеринбургское ТСЖ грозит судом "Синаре"
И требует новых слушаний.Сегодня в 19:12
"Тюмень Водоканалу" запретили сбрасывать в Туру стоки с яйцами гельминтов
Вызывающими описторхоз.Сегодня в 19:04
Работники асбестовского кирпичного завода дождались зарплаты
Спасибо Генпрокуратуре РФ.Сегодня в 18:48
В Прикамье готовятся объявить режим ЧС
Чтобы помочь аграриям.Сегодня в 18:42
Уголовные дела о гибели детей в ДТП будут возбуждать за сутки
Распорядился глава МВД РФ.Сегодня в 18:26
Участники голодовки в тагильской ИК-5 взялись за ложки
И отправились в столовую.Сегодня в 18:18
Маслянистое пятно на пруду в Екатеринбурге заинтересовало прокуратуру
И Росприроднадзор.Сегодня в 17:47
Повторный суд по делу бизнесмена Кретова стартует 31 июля
Его обвиняют по 3 статьям.Сегодня в 17:45
В Миассе повязали двух мужчин с 5 кило "синтетики"
Им грозит пожизненное.Сегодня в 17:39
Нижневартовский стрелок арестован
До середины сентября.Сегодня в 17:11
За Куйвашева подписались депутаты 90 свердловских территорий
Он подал документы в избирком.Сегодня в 16:49
"Уралвагонзавод" вернул рабочим незаконно удержанные деньги
Под давлением суда.Сегодня в 16:46
В челябинской больнице пациентам давали суп с червями
По примеру детского сада.
Ещё в сюжете «Выборы-2017»
Главные новости
- Сегодня в 18:42Уголовные дела о гибели детей в ДТП будут возбуждать за сутки
- Сегодня в 16:49"Уралвагонзавод" вернул рабочим незаконно удержанные деньги
- Сегодня в 16:00Рабочего Высогорского ГОКа в Нижнем Тагиле раздавило плитой
- Сегодня в 15:33Свердловские промышленники готовы заменить Siemens
- Сегодня в 14:51Уголовное дело Улюкаева передали в Генпрокуратуру РФ
Аналитика
Серовская свинья олигарха Аристова умерла?
Расследование "Уралинформбюро".
Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"
Он обойдется в сотни миллионов рублей.
Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"
На Урале за нее встали горой.