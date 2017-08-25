Их ждет биржа труда.

Россияне-охранники генерального консульства США в Екатеринбурге попали под российские санкции. По данным "Уралинформбюро", их начали увольнять.

"Чистка кадров" началась после того, как российские власти приняли решение уровнять количество сотрудников американских дипмиссий сообразно штату представительств России в США. С 1 сентября 2017 году в американском посольстве в Москве и генконсульствах вместо 1 200 должны работать 455 человек. Следует отметить, что американцы в значительной степени использовали наемных сотрудников с российским гражданством.

В связи с резким сокращением штата, в том числе визовых офицеров, с 23 августа 2017 года приостановлена процедура выдачи неиммиграционных виз в генконсульствах США. Теперь собеседования проходят только в посольстве в Москве.

Ранее по теме:

В Екатеринбурге прекращают выдачу виз США

Визовые санкции США "зарежут" российский "Аэрофлот"