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Охранники генконсульства США в Екатеринбурге попали под российские санкцииСегодня в 15:25

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Их ждет биржа труда.

Россияне-охранники генерального консульства США в Екатеринбурге попали под российские санкции. По данным "Уралинформбюро", их начали увольнять.

"Чистка кадров" началась после того, как российские власти приняли решение уровнять количество сотрудников американских дипмиссий сообразно штату представительств России в США. С 1 сентября 2017 году в американском посольстве в Москве и генконсульствах вместо 1 200 должны работать 455 человек. Следует отметить, что американцы в значительной степени использовали наемных сотрудников с российским гражданством.

В связи с резким сокращением штата, в том числе визовых офицеров, с 23 августа 2017 года приостановлена процедура выдачи неиммиграционных виз в генконсульствах США. Теперь собеседования проходят только в посольстве в Москве.

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