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Дегтярску ищут высокообразованного мэраСегодня в 16:42

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С опытом работы.

Дума Дегтярска на заседании 31 августа приняла решение о назначении очередного конкурса по отбору кандидатур на должность градоначальника. Без постоянного главы муниципалитет живет почти год, сообщает "Уралинформбюро".

О конкурсе в местной прессе будет объявлено с 4 по 7 сентября. Прием документов от претендентов начнется 11 сентября и завершится 2 октября. Потенциальный мэр должен иметь высшее образование (желательно экономическое или юридическое) и стаж работы на муниципальной должности.

"Требования к кандидатам предъявляются согласно областному закону №136. У них должен быть диплом о законченном высшем образовании. Плюс нужен опыт работы по специальности не менее 7 лет или муниципальный стаж не менее 6 лет", - пояснила "Уралинформбюро" председатель думы Дегтярска Ольга Хисамова.

Стоит отметить, что это будет уже не первая попытка назначить в Дегтярске нового мэра. Конкурсная комиссия была сформирована в октябре 2016 года, однако за все это время она так и не смогла подобрать достойного кандидата. Председатель комиссии находил поводы придраться к претендентам, а обиженные участники конкурса подали несколько оспаривающих его итоги исков.

Не исключено, что на очередной отбор вместе с новыми кандидатурами придут и ранее "отвергнутые" участники, закон не запрещает им подавать заявления повторно.

Все это время городом правит Игорь Бусахин, чьи полномочия завершились еще осенью 2016 года.

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