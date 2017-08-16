Несуществующему главе Дегтярска поставили "отлично"Сегодня в 16:30
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Жители города в недоумении.
Главы ряда муниципалитетов Свердловской области отправятся в Москву, чтобы пройти национальную сертификацию по управлению проектами. Они стали лучшими в региональной "Школе мэров", посвященной возможности применения проектного управления в государственном и муниципальном секторе для социально-экономического развития региона.
Оценивал местных управленцев советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Павел Шестопалов, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.
Среди лучших "школьников" - мэр Березовского Евгений Писцов, градоначальник Каменск-Уральского Сергей Белоусов, а также Игорь Бусахин, значившийся в списке "учеников", как глава Дегтярска.
Фактически срок полномочий Бусахина истек ещё осенью 2016 года.
"В Уставе городского округа Дегтярск сказано, что мэр, чей срок закончился, может исполнять полномочия главы города до тех пор, пока в должность не вступит другое лицо. То есть Бусахин – не глава, а лишь исполняющий полномочия", - пояснила "Уралинформбюро" председатель думы Дегтярска Ольга Хисамова. Ее крайне удивила высокая оценка работы Бусахина, которому местные депутаты дважды ставили за исполнение обязанностей "неуд".
Градоначальником Дегтярска Игорь Бусахин был избран в октябре 2012-го сроком на 4 года. С момента окончания его обязанностей, дума пытается выбрать нового мэра, но кандидатов постоянно "бракует" председатель конкурсной комиссии. В ходе последнего конкурса Бусахин снял свою кандидатуру без объяснения причины.
31 августа на очередном заседании муниципального парламента депутаты намерены объявить новый конкурс по выборам главы Дегтярска. Этот вопрос уже внесен в повестку.
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