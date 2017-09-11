До инаугурации губернатора.

Правительство Среднего Урала уходит в отставку. Предположительно, последним рабочим днем кабмина станет 14 сентября 2017 года.

"14 сентября будет подписан ряд документов, необходимых для вступления в должность губернатора, после чего правительство автоматически распускается", - сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики области.

Первое заседание нового правительства по плану назначено на 25 сентября 2017 года. Ожидается, что на нем будет принято решение о назначении двух первых вице-губернаторов, министров финансов и социальной политики, а также главы МУГИСО. Процесс согласования глав других министерств может занять больше времени.

Стоит также отметить, что торжественная инаугурация Евгения Куйвашева, победившего на выборах главы региона с результатом 62,16%, пройдет 15 сентября в Театре эстрады Екатеринбурга.

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