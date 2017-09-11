Побеждающий на выборах Куйвашев рассказал о планах на будущееСегодня в 07:59
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В свердловском правительстве грядут перестановки?
На выборах губернатора Свердловской области к 06.00 11 сентября 2017 года обработано 98,07% протоколов участковых избирательных комиссий. Расстановка персон в первой тройке кандидатов не претерпела изменений, однако скорректированы данные о количестве голосов, набранных ими, сообщает "Уралинформбюро".
Уровень поддержки врио губернатора Евгения Куйвашева, выдвинутого "Единой Россией", увеличился до 62,04%. Немного подросли за ночь и результаты коммуниста Алексея Парфенова – с 11,6% до 11,72%.
А вот эсер Дмитрий Ионин потерял в голосах – если на старте подведения итогов выборов его показатель был порядка 11%, то на утро – 9,06%.
Выдвинутый ЛДПР Игорь Торощин к настоящему моменту имеет 5,43% голосов, "пенсионер" Дмитрий Сергин – 4,64%, "зеленый" Константин Киселев – 4,03%.
Явка по последним данным составила 37,01%.
Евгений Куйвашев, чья победа теперь бесспорна, ночью 11 сентября анонсировал направления своей дальнейшей работы. В многом, как и ожидалось, она будет опираться на программу "Пятилетка развития", с которой представитель ЕР шел на выборы.
"Любая задача, которую нужно решать, например, привлечение в медицинские учреждения специалистов, влечет за собой массу вопросов: обеспечение жильем, местами в детских садах и школах, благоустройство. "Пятилетка развития" - это комплексная программа, которая сегодня, фактически, получила одобрение наших земляков, она будет принята и реализована. Я к программе "Пятилетка развития" отношусь очень серьезно, и как только будет сформировано правительство, одним из первых принятых документов будет постановление правительства о реализации этой программы. Она будет принята как краткосрочный план развития Свердловской области, и у меня нет сомнений, что он будет реализован", - заявил Куйвашев.
По словам политика, на первом месте в его работе будут стоять мероприятия, направленные на рост качества жизни людей. В связи с этим серьезное внимание будет уделено, в том числе, таким масштабным проектам, как борьба за право принять международную универсальную выставку ЭКСПО-2025.
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