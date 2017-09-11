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Обработано 100% протоколов: Куйвашеву добавили еще голосовСегодня в 09:41

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Киселев и Сергин поменялись местами.

11 сентября 2017 года к 08.00 были обработаны все 2542 протокола участковых избирательных комиссий, касающиеся выборов губернатора Свердловской области.

Выдвинутый "Единой Россией" Евгений Куйвашев набрал 62,16% голосов, коммунист Алексей Парфенов – 11,64%, эсер Дмитрий Ионин – 9,06%.

Либерал-демократа Игоря Торощина поддержали 5,4% избирателей, "зеленого" Константина Киселева – 4,62%, "пенсионера" Дмитрия Сергина – 3,99%.

Явка на выборах составила 37,33%, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в ночь подсчета голосов, когда стало понятно, что победу одерживает Евгений Куйвашев, он поделился с общественностью своими планами по дальнейшей работе во главе региона.

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