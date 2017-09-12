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Имущество депутата-банкрота Гаффнера никто не хочет покупатьСегодня в 15:04

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Суд дал на "распродажу" еще 3 месяца.

Свердловский Арбитражный суд продлил процедуру банкротства депутата Заксобрания региона Ильи Гаффнера. В инстанцию поступило ходатайство от финансового управляющего депутата Александра Осинского о продлении срока реализации имущества скандального политика еще на 3 месяца – до 11 декабря 2017 года.

К этому времени планируется выставить на торги доли Гаффнера в компаниях и произвести расчет с кредиторами, передает "Уралинформбюро". Вероятнее всего, речь идет об ООО "КЭТ", ООО "Урал-Холдинг-плюс", где Илья Гаффнер значится учредителем. Стоит отметь, что до этого были выставлены на продажу два ружья, принадлежащие депутату.

Банкротом народного избранника арбитражный суд Свердловской области признал в феврале 2016 года из-за просроченного коммерческого кредита на 160 миллионов рублей, по которому он выступал поручителем. Деньги занимались на развитие подконтрольного Гаффнеру агропредприятия "Шиловское". Согласно данным судебной инстанции, депутат должен двум финансовым организациям - Сбербанку и Россельхозбанку.

Очередное судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве свердловского депутата назначено на 4 декабря 2017 года.

Всероссийское внимание к своей персоне Гаффнер привлек после рекомендации россиянам меньше питаться в кризис.

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