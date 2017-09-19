По собственному желанию.

На заседании правительства Прикамья 19 сентября 2017 года глава региона Максим Решетников удовлетворил просьбы об отставке двух членов кабинета министров. Посты покинули первый заместитель председателя регионального правительства Владимир Рыбакин и министр здравоохранения Вадим Плотников.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Пермского края, пост первого председателя правительства займет Михаил Сюткин. Он будет курировать министерство строительства, транспорта и министерство имущества. За министерство природных ресурсов и инспекцию по экологии будет отвечать первый заместитель председателя правительства Роман Кокшаров.

Слухи об отставке Рыбакина ходили в кулуарах власти в последние несколько месяцев. Некоторые связывают такое решение чиновника с претензиями к нему со стороны главы региона из-за срыва сроков сдачи футбольного манежа "Пермь Великая". Некоторые говорят о том, что причиной ухода Рыбкина являются личные мотивы, о которых он не распространяется.

Исполнять обязанности министра здравоохранения будет его первый заместитель Дмитрий Матвеев. Вадим Плотников вернутся на прежнее место работы - руководителем Пермского краевого онкологического диспансера.

Также сегодня стало известно, что глава Прикамья подписал указ о назначении представителем исполнительной власти в Совете Федерации Андрея Климова. Он работает в Совфеде с 2012 года.

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