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Губернатор Прикамья Решетников оставил себе полномочия премьераСегодня в 18:10

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После инаугурации.

18 сентября 2017 года Максим Решетников вступил в должность губернатора Пермского края. После церемонии инаугурации глава региона подписал указ, согласно которому полномочия председателя краевого правительства он возлагает на себя.

Как пояснил "Уралинформбюро" источник в окружении губернатора, документ является бессрочным.

Максим Решетников был избран главой Прикамья 10 сентября 2017 года. Он заручился поддержкой 82,06% избирателей. Стоит отметить, что прямые выборы губернатора в Пермском крае состоялись впервые – на момент образования субъекта в 2005 году (путем слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого АО) глав регионов уже назначал президент РФ.

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