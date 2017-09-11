×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Асбест ответил Путину за РотенберговСегодня в 09:58

Гордуму отдали коммунистам.

Оппозиция захватила гордуму Асбеста в ходе прошедшего единого дня голосования - коммунисты получили 11 депутатских кресел из 21 возможного. Как рассказала "Уралинформбюро" депутат от КПРФ Наталья Крылова, в новом созыве асбестовского парламента к их команде примкнет представитель эсеров Евгений Шабанов.

Остальные 9 мандатов между собой разделят самовыдвиженцы, а также представители "Единой России" и ЛДПР.

По словам Крыловой, на первом своем заседании, которое по закону может состоятся не раньше, чем через 10 дней, народные избранники обсудят вопрос референдума о строительстве сурьмяного завода. На свою сторону они намерены переманить главу Асбеста Наталью Тихонову и вместе с ней выступить инициаторами проведения всенародного голосования по строительству опасного химпроизводства в непосредственной близости от города.

В случае фиаско с градоначальницей, коммунисты пообещали потребовать ее отставки.

"Мы в прошлый раз с Евгением Шабановым подготовили положение об экологической экспертизе, но дума в августе проголосовала против этого документа. Сейчас у нас есть возможность принять все необходимые законодательные акты, ограничивающие действия завода. Референдум может состояться и в этом году, без участия инициативной группы, если с предложением о проведении всенародного голосования выступит дума вместе с главой города. Если Тихонова не будет выступать инициатором, будем проводить митинг и требовать ее отставки", - пригрозила Крылова.

Протестные настроения в Асбесте появились после сообщения о возведении на территории муниципалитета опасного предприятия по производству триоксида сурьмы. Недовольство горожан усилилось, когда Фонд развития промышленности одобрил "Национальной сурьмяной компании", наполовину подконтрольной сыну миллиардера Ротенберга, льготный кредит в 350 миллионов рублей.

Группа активистов ранее дважды подавала в думу заявку на проведение референдума, но старый созыв им отказывал. Сейчас, по мнению Крыловой, у асбестовцев шансов устроить протестное мероприятие стало больше. Провести референдум они планируют в день выборов президента – 18 марта 2018 года.

Ранее по теме:
Федеральный фонд выдаст 350 миллионов на завод Ротенберга в Асбесте
В день выборов президента Асбест может "прокатить" Ротенберга
Дума Асбеста разозлила противников завода Ротенберга

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
2 комментариев из 2 | смотреть все
будущее за социализмом!!!!!!!!! Сегодня в 12:55

Молодец, Асбест!!!!!

ответить
Гость Сегодня в 13:49

НЕ НУЖЕН СУРЬМЯНОЙ ЗАВОД АСБЕСТУ! НУЖНЫ НОВЫЕ ОСТАНОВКИ,ПАРК СО СКАМЕЕЧКАМИ ,А НЕ ГРЫЗНЯ В ИНТЕРНЕТЕ И НА ЗАСЕДАНИЯХ.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Выборы-2017»

Главные новости

Аналитика

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×