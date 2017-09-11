Гордуму отдали коммунистам.

Оппозиция захватила гордуму Асбеста в ходе прошедшего единого дня голосования - коммунисты получили 11 депутатских кресел из 21 возможного. Как рассказала "Уралинформбюро" депутат от КПРФ Наталья Крылова, в новом созыве асбестовского парламента к их команде примкнет представитель эсеров Евгений Шабанов.

Остальные 9 мандатов между собой разделят самовыдвиженцы, а также представители "Единой России" и ЛДПР.

По словам Крыловой, на первом своем заседании, которое по закону может состоятся не раньше, чем через 10 дней, народные избранники обсудят вопрос референдума о строительстве сурьмяного завода. На свою сторону они намерены переманить главу Асбеста Наталью Тихонову и вместе с ней выступить инициаторами проведения всенародного голосования по строительству опасного химпроизводства в непосредственной близости от города.

В случае фиаско с градоначальницей, коммунисты пообещали потребовать ее отставки.

"Мы в прошлый раз с Евгением Шабановым подготовили положение об экологической экспертизе, но дума в августе проголосовала против этого документа. Сейчас у нас есть возможность принять все необходимые законодательные акты, ограничивающие действия завода. Референдум может состояться и в этом году, без участия инициативной группы, если с предложением о проведении всенародного голосования выступит дума вместе с главой города. Если Тихонова не будет выступать инициатором, будем проводить митинг и требовать ее отставки", - пригрозила Крылова.

Протестные настроения в Асбесте появились после сообщения о возведении на территории муниципалитета опасного предприятия по производству триоксида сурьмы. Недовольство горожан усилилось, когда Фонд развития промышленности одобрил "Национальной сурьмяной компании", наполовину подконтрольной сыну миллиардера Ротенберга, льготный кредит в 350 миллионов рублей.

Группа активистов ранее дважды подавала в думу заявку на проведение референдума, но старый созыв им отказывал. Сейчас, по мнению Крыловой, у асбестовцев шансов устроить протестное мероприятие стало больше. Провести референдум они планируют в день выборов президента – 18 марта 2018 года.

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