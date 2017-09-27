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Нижегородская область без Шанцева: губернатор-старожил покинул пост26 сентября в 16:40

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Его заменил замглавы Минпрома РФ.

Президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, сообщает пресс-служба Кремля. Указ был подписан 26 сентября 2017 года.

Этим же документом назначается временно исполняющий обязанности главы региона. Пост получил Глеб Никитин – 40-летний уроженец Ленинграда, с 2013 года работавший в должности замминистра промышленности и торговли РФ, передает "Уралинформбюро".

Валерий Шанцев, которому в этом году исполнилось 70 лет, возглавил Нижегородскую области в 2005 году по представлению президента РФ Владимира Путина. На губернаторских выборах в 2014-м он набрал 86% голосов избирателей. При этом Шанцеву неоднократно ставили в вину непрекращающийся конфликт региональной и городской элит.

На прошлой неделе СМИ была анонсирована отставка порядка 10 российских губернаторов. Имя Шанцева в списке отставников всплыло первым, однако перед ним свой пост покинул глава Самарской области Николай Меркушин. Временно возглавлять "автомобильный" регион будет экс-мэр Самары Дмитрий Азаров. Он, как и Никитин, входит в кадровый резерв президента.

Первая волна губернаторских отставок прокатилась по России зимой-весной 2017 года. От должности в числе прочих отказался возглавлявший Пермский край Виктор Басаргин. Его, согласно решению Путина, на правах "врио" сменил Максим Решетников, который затем принял участие в прямых выборах главы региона. 10 сентября 2017 года его кандидатуру поддержали более 82% избирателей.

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