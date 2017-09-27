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Реконструкцию свердловских дорог проконтролирует экс-мэр Арамиля26 сентября в 17:59

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Прогноз "Уралинформбюро" о переходе Герасименко в облправительство сбылся.

Бывший мэр Арамиля Владимир Герасименко переходит в правительство Свердловской области. 25 сентября 2017 года губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о его назначении заместителем министра транспорта и дорожного строительства региона.

На новый пост Герасименко заступит 27 сентября. О конкретных должностных обязанностях, как пояснил чиновник в беседе с "Уралинформбюро", говорить пока преждевременно, однако, вероятнее всего, новоиспеченный замминистра будет осуществлять взаимодействие со свердловскими населенными пунктами в части строительства и реконструкции муниципальных автодорог.

О грядущем переходе Владимира Герасименко в свердловский кабмин "Уралинформбюро" сообщало еще в июне 2017 года – через несколько дней после того, как тот решил не участвовать в конкурсе на соискание должности главы Арамиля. "У нас ситуация следующая: дума обесценила, дискредитировала себя в коррупционных скандалах. Соответственно, идти на думу и представлять какую-то программу развития бессмысленно. Я все, что должен был, за 5 лет уже сделал", - пояснил тогда экс-мэр агентству.

Последние несколько месяцев Герасименко занимал пост советника губернатора Свердловской области.

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