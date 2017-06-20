Планирует уйти в областную власть.

Дума Арамиля выберет нового главу городского округа 22 июня из трех предложенных кандидатур.

До итогового этапа конкурса дошли депутат думы Сысерти Виталий Никитенко, сотрудник авиакомпании "Уктус" Андрей Маркелов и замглавврача центра "Урал без наркотиков" Дамир Гарифуллин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Арамиля.

При этом с предпоследнего этапа отбора по собственному желанию выбыли еще 3 кандидата: замглавы администрации Арамиля Александр Мельников, пенсионер из Екатеринбурга Александр Ширшов и экс-мэр Арамиля Владимир Герасименко. Последнего, к слову, из-за неявки сняла сама конкурсная комиссия.

"Я не снялся с конкурса - я просто не пошел на конкурс. Это две разные вещи. У нас ситуация следующая: дума обесценила, дискредитировала себя в коррупционных скандалах. Соответственно, идти на думу и представлять какую-то программу развития бессмысленно. Я все, что должен был, за 5 лет уже сделал", - пояснил корреспонденту "Уралинформбюро" ситуацию Герасименко.

В данный момент он не рассматривает вариант продолжать работать в Арамиле. По словам политика, сейчас ему поступают карьерные предложения от бизнес-организаций. Однако он особенно размышляет над наиболее перспективном для себя варианте - деловом предложении врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Ранее по теме:

Вице-мэр Арамиля задержан по подозрению в вымогательстве

За кресло мэра Арамиля поборется 11 кандидатов

На пост мэра Арамиля рвутся "варяги"