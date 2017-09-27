Ни дня без отставки: губернатор Красноярского края отказался от постаСегодня в 12:54
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И извинился за вспыльчивость.
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке. Соответствующее заявление он сделал 27 сентября 2017 года на встрече с региональным правительством, сообщает "Уралинформбюро".
"Я ухожу. И даже уезжаю. (...) Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за обновление. (...) Мы многое сделали вместе, и я за это вам всем благодарен. (...) Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так. (...) Извиняюсь, если кого-то обидел. Я бываю вспыльчив, но работал с любовью всегда. И если не хватило всем душевного тепла - извините", - привел на своей странице в Facebook выдержки из прощальной речи Толоконского вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.
В пресс-службе Кремля пока не комментируют уход Виктора Толконского – на официальном сайте администрации президента нет сообщений ни о том, что Владимир Путин его отставку принял, ни о том, кто будет назначен врио губернатора Красноярского края. По данным "Ведомостей", которые ссылаются на депутата городского совета Красноярска Владимира Владимирова, врио руководителя региона будет назначен нынешний глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.
Стоит отметить, что Толоконский стал третьим главой региона за последние 3 дня, отказавшимся от управления регионом. 25 сентября об уходе объявил губернатор Самарской области Николай Меркушин, 26 сентября – глава Нижегородской области Валерий Шанцев. Обоих на правах "врио" сменили чиновники, входившие в кадровый резерв главы государства - Дмитрий Азаров и Глеб Никитин соответственно.
Ранее СМИ анонсировали новую волну губернаторских отставок, которая должна коснуться порядка 10 регионов России.
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