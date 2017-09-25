Правительство сформируют к концу октября.

Законодательное Собрание Свердловской области одобрило назначение Алексея Орлова и Владимира Тунгусова на посты первых заместителей губернатора. Вердикт был вынесен 25 сентября на первом осеннем заседании регпарламента, сообщает "Уралинформбюро".

Также свердловские депутаты дали добро на трудоустройство Андрея Злоказова министром соцполитики, а Галины Кулаченко – вице-губернатором и министром финансов.

Обсуждение кандидатур не заняло и минуты - "в добрый путь" выкрикнул один из депутатов после голосования.

"Спасибо за высокое доверие, обязуюсь свой накопленный опыт эффективно использовать в реализации программы губернатора "Пятилетка развития", - ответил Орлов.

"Буду служить Свердловской области", - присягнул на верность региону Тунгусов.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, окончательно правительство региона будет сформировано к концу октября. При этом он не исключил, что некоторые министерства обретут новых руководителей.

Необходимость переназначения чиновников свердловского правительства возникла после выборов главы региона, состоявшихся 10 сентября 2017 года. Одержавший победу Евгений Куйвашев в соответствии с законодательством после инаугурации принял отставку кабмина. Почти всех министров он может назначить самостоятельно, но в случае с главами минсоцполитики, минфина, МУГИСО и первыми вице-губернаторами ему следует получить одобрение ЗакСо.