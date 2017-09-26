Злоказов и Кулаченко остались "при делах".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении руководителей двух из трех ключевых министерств региона – минсоцполитики и минфина. Заведовать социалкой, как и прежде, будет Андрей Злоказов, финансами – Галина Кулаченко. Последняя параллельно с работой в министерстве сохранила должность вице-губернатора.

Также Куйвашев утвердил назначения Алексея Орлова и Владимира Тунгусова на посты своих первых заместителей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Стоит отметить, что 25 сентября все 4 кандидатуры в соответствии с законодательством были вынесены на рассмотрение областного ЗакСо – депутаты без лишних вопросов одобрили продолжение их работы в правительстве.

Необходимость формирования нового состава свердловского кабмина возникла после победы Евгения Куйвашева на выборах губернатора. Присягнув на верность региону, он затем принял отставку предыдущего созыва правительства.

С Законодательным Собранием главе Среднего Урала требуется также согласовать кандидатуру на пост главы МУГИСО, остальных Куйвашев может подобрать единолично. По данным инсайдеров "Уралинформбюро", не всем министрам гарантировано сохранение поста.



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