Ключевые свердловские министерства обрели руководителейСегодня в 12:03
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Злоказов и Кулаченко остались "при делах".
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении руководителей двух из трех ключевых министерств региона – минсоцполитики и минфина. Заведовать социалкой, как и прежде, будет Андрей Злоказов, финансами – Галина Кулаченко. Последняя параллельно с работой в министерстве сохранила должность вице-губернатора.
Также Куйвашев утвердил назначения Алексея Орлова и Владимира Тунгусова на посты своих первых заместителей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Стоит отметить, что 25 сентября все 4 кандидатуры в соответствии с законодательством были вынесены на рассмотрение областного ЗакСо – депутаты без лишних вопросов одобрили продолжение их работы в правительстве.
Необходимость формирования нового состава свердловского кабмина возникла после победы Евгения Куйвашева на выборах губернатора. Присягнув на верность региону, он затем принял отставку предыдущего созыва правительства.
С Законодательным Собранием главе Среднего Урала требуется также согласовать кандидатуру на пост главы МУГИСО, остальных Куйвашев может подобрать единолично. По данным инсайдеров "Уралинформбюро", не всем министрам гарантировано сохранение поста.
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