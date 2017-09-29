Написав коллективную жалобу.

На срыв отопительного сезона пожаловались прокурору Свердловской области депутаты парламента Белоярского городского округа. Они направили главе регионального надзорного ведомства Сергею Охлопкову коллективное обращение, передает "Уралинформбюро".

Пожаловаться в прокуратуру представителей думы заставили холодные батареи – в садиках и школах замерзают дети. При этом организация МУП "Новые технологии", ответственная за подачу тепла, накопила многомиллионные долги перед поставщиками ресурсов – без малого 67 миллионов рублей.

"Нынешний состав думы Белоярского ГО намерен изменить сложившуюся ситуацию с теплом к лучшему (…) Считаем, что пора прекратить покрывать за счет бюджетных средств безответственность, безграмотность исполнительного органа местного самоуправления. Имеется масса примеров, когда исполнительная муниципальная власть при наличии интереса и желания находит способы решения проблемы", - говориться в обращении к Охлопкову.

В документе белоярские парламентарии просят главного свердловского прокурора "проявить последовательность в своей позиции по отношению к деятельности главы Белоярского городского округа Павла Юдина" и в очередной раз предложить губернатору Свердловской области лишить мэра занимаемого кресла. С такой просьбой Сергей Охлопков уже дважды обращался к Евгению Куйвашеву.



Кроме этого, народные избранники предлагают ввести внешнее управление на МУП "Новые технологии" и подключить к разрешению проблемы главу регионального министерства ЖКХ Николая Смирнова. Крайней мерой, по мнению депутатов, может стать введение на территории Белоярского городского округа режим ЧС.

Стоит отметить, что белоярцы встречают зиму с холодными батареями уже не первый год. Весной 2016 года экс-руководителя отдела капстроительства Сергея Вшивкова осудили за превышение должностных полномочий и халатность, наложив на него солидный штраф и лишив права занимать должности в органах МСУ сроком на 1 год. Бывший замглавы городского округа по ЖКХ Сергей Прохоренко сел на 9 лет за получение взятки в особо крупном размере.

По словам инсайдеров "Уралинформбюро", коллективное обращение депутатов в областную прокуратуру – способ избавиться от надоевшего им главы Павла Юдина. Парламент недоволен тем, что мэр "развел в городском округе бардак" и не смог найти общий язык с думой.

Примечательно, что 29 сентября начнется второй этап конкурса по отбору претендентов на пост градоначальника Белоярки. Кандидаты презентуют свои программы развития муниципалитета. Сред них есть и действующий глава городского округа Павел Юдин.

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