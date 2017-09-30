На конкурсе по отбору кандидатов на пост главы.

Жители Белоярки приняли участие в "просеивании" кандидатур на пост главы города. 29 сентября в муниципалитете конкурсная комиссия по отбору претендентов на место градоначальника заслушала программы развития территории от 8 участников. Среди них - действующий глава городского округа Павел Юдин, полномочия которого уже истекли, передает "Уралинформбюро".

Первый этап конкурса прошел 22 сентября, комиссия приняла документы у девяти кандидатов, но один из них по фамилии Брусницын на второй этап отбора не явился.

Презентация программ развития Белоярки кандидатами на кресло мэра была открытой, этим воспользовались местные жители, которые едва не сорвали выступление главы города Юдина, завалив его претензиями.

"Жители задали ему очень много вопросов. Ему припомнили даже обещания, которые он давал в 2013 году, но так и не выполнил. Павел Николаевич (Юдин – прим.ред.) ответил лишь на 1-2 вопроса, а от ответа на остальные ушел, заявив, что это все конкурсного отбора не касается", - рассказал "Уралинформбюро" депутат думы Белоярского городского округа, председатель конкурсной комиссии Иван Десятков.

По его словам, работой нынешнего градоначальника не довольны как местные жители, так и муниципальный парламент, с которым мэр не смог установить диалог. Возмущенные депутаты 29 сентября написали на главу Белоярки коллективную жалобу в прокуратуру Свердловской области, обвинив его в срыве отопительного сезона.

Продолжение второго этапа отборочного конкурса назначено на 6 октября, с претендентами на пост руководителя Белоярского городского округа депутаты проведут собеседование. После чего "отсеяться" должна половина кандидатов. Собственные источники в горадминистрации полагают, что среди тех, кто не пройдет фильтр из личной беседы с парламентариями может оказаться и Юдин.

Стоит отметить, что среди претендентов на пост главы Белоярского ГО - пенсионер Николай Брусницын, бывший глава Белоярской поселковой управы Андрей Горбов, экс-глава Белоярского района Богдан Процык, замдиректора ГКУ СО "Областной информационно-расчетный центр" Сергей Леднев, экс-глава БГО Александр Привалов и его бывший заместитель по экономике Эдуард Карелин, а также редактор газеты "Новое Знамя в Белоярском округе" Наталья Зайка и депутат муниципальной думы БГО Алексей Бутаков.

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