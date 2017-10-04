После жалобы кандидата.

В Новоуральском городском суде накануне прошло первое слушание по иску экс-депутата свердловского Заксобрания Дмитрия Шадрина. Он добивается признания недействительными итогов выборов в гордуму на участке в горбольнице. Инстанция нашла ряд нарушений в работе территориальной избирательной комиссии, сообщил "Уралинформбюро" заявитель.

По словам Шадрина, во время разбирательства выяснилось, что в список для голосования на территории клиники были вписаны "лишние" люди. "По федеральному закону для участков, расположенных на территории больниц, есть специальные нормы, которые отсекают возможность злоупотреблений. Там сказано, что пациенты, желающие проголосовать, должны подать заявление за три дня до дня голосования. А тут получается, что 10 сентября, в воскресенье, в горбольницу было экстренно госпитализировано 18 человек, которые первым делом побежали в избирательную комиссию", - пояснил он агентству.

Кроме того, среди проголосовавших за кандидатов в гордуму Новоуральска нашелся один житель Лесного.

Истец намерен привлечь в качестве свидетеля заведующего психиатрическим отделением. Пациенты "психушки", по словам Шадрина, подписали заявления об участии в голосовании, написанное одним и тем же почерком.

Шадрин баллотировался в парламент Новоуральского городского округа, но занял второе место, уступив 17 голосов кандидату от "Единой Россией" Лидии Голубевой. В суд он обратился после проигрыша на выборах в одномандатном округе №12. Он считает, что проигрыш связан с фикциий со стороны конкурентов, которые привели на избирательный участок в больнице людей, фактически не проживающих на территории округа.

4 октября в 16.00 суд Новоуральска продолжит рассмотрение административного дела и, своре всего, вынесет по нему решение. Как рассказал "Уралинформбюро" истец, на победу он не рассчитывает и заранее готовится к обращению в Верховный Суд РФ и Центризбирком. Он намерен расформировать местную ТИК и уволить ее председателя.

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