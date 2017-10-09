Депутат свердловского ЗакСо Вегнер готов подхватить БелоярскийСегодня в 15:08
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"Я понимаю, что надо делать".
Депутата Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Вячеслава Вегнера хотят видеть в кресле главы городского округа Белоярский. Об этом "Уралинформбюро" рассказали собственные источники в администрации муниципалитета.
По словам самого народного избранника, "это - интересное предложение". "Я понимаю, что я бы справился, так как сегодня у меня налажен конструктивный диалог с областными властями, и я понимаю, что надо делать", - прокомментировал возможный переезд в администрацию Белоярского Вегнер.
Пост мэра собеседнику агентства стали пророчить после того, как действующий глава города Павел Юдин провалил собеседование в конкурсе на должность руководителя муниципалитета на новый срок и не был допущен до голосования депутатов.
По словам инсайдеров, Юдин может попытаться оспорить результаты отборочных этапов в суде. Если конкурс будет назначен повторно, именно Вегнер станет главным претендентом на мэрское кресло.
Как рассказали "Уралинформбюро" источники в администрации Белоярского, областной депутат - вполне подходящая кандидатура, он хорошо знает проблемы населенных пунктов городского округа: во время его депутатских приемов в летние каникулы к нему только с жалобами на ЖКХ обратились сотни местных жителей.
Кроме того, у представителя Заксобрания региона, как и у муниципальной думы, есть общие интересы - это "зуб" на нынешнего главу Белоярского. Народные избранники недовольны срывом в городском округе отопительного сезона, о чем депутаты даже массово жаловались прокурору Среднего Урала Сергею Охлопкову.
Стоит отметить, что нынешний конкурс на должность градоначальника Белоярского уже подошел к концу - на прошлой неделе определились три главных претендента на пост: экс-глава городского округа Александр Привалов, его бывший зам по экономике Эдуард Карелин и Андрей Горбов, который ранее занимал посты главы Камышевской сельской и Белоярской поселковой управ.
"Среди кандидатов на эту должность есть интересные кандидатуры. К примеру, тот же Горбов, который хорошо проявил себя в прошлом году, когда восстанавливал в одном из населенных пунктов отопление. Я за то, чтобы давать дорогу молодежи, я готов им помогать, стоять рядом и делиться своим опытом", - пояснил Вячеслав Вегнер.
В ближайшее время местный парламент должен определить дату выборов нового мэра. Если, конечно, процессу не помешает судебный иск от Павла Юдина.
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