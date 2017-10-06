Не дав шанса переизбраться.

Глава Белоярского городского округа Павел Юдин выбыл из гонки за кресло мэра. 6 октября местный парламент дал ему от ворот поворот, лишив шанса переизбраться на новый срок, передает "Уралинформбюро".

Юдин, вместе с еще семью кандидатами, принял участие в финальном этапе конкурса на должность руководителя муниципалитета. Претенденты должны были пройти собеседование, которое Юдин в итоге провалил. Конкурсная комиссия, в которую вошли оппозиционные местной власти депутаты, к личной беседе с действующим градоначальником подготовились заранее.

"Он не ответил ни на один заданный ему вопрос. К примеру, почему не выполнил перед жителями городского округа обещания по газификации, или почему в двух населенных пунктах нет уличного освещения?", - рассказал "Уралинформбюро" депутат думы Белоярского ГО, председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Иван Десятков.

Провалившего устный "экзамен" мэра конкурсная комиссия не допустила до голосования. Собеседование прошли всего три кандидата. Это бывший глава Белоярского городского округа Александр Привалов, его бывший зам по экономическим вопросам Эдуард Карелин, а также Андрей Горбов, который ранее занимал посты главы Камышевской сельской и Белоярской поселковой управ.

"Все кандидаты достойные, грамотные, все работали когда-то в Белоярском районе и знают его насущные проблемы", - добавил Десятков.

Теперь, по закону, в течение двух недель местный парламент должен собраться на внеочередное заседание, чтобы назначить дату выборов нового мэра.

Как сообщалось ранее, белоярская дума была недовольная работой градоначальника Юдина. С просьбой снять его с должности за провал отопительного сезона депутаты обращались к главному свердловскому прокурору Сергею Охлопкову.

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