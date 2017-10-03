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СМИ "отправили" омского губернатора в отставку02 октября в 15:40

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Добровольную.

Глава Омской области Виктор Назаров во время аппаратного совещания в правительстве области, которое состоялось 2 октября, объявил о своем уходе. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на собственные источники, передает "Уралинформбюро".

Официального сообщения об отставке Назарова не было. На портале правительства Омской области Виктор Назаров значится действующим губернатором. Информацию об отставке опровергла также пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко.

В конце сентября посты покинули несколько глав российских регионов - Красноярского края, Дагестана, Нижегородской области и других.

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