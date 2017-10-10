Завтра его предложат первому кандидату.

Место в Госдуме главного свердловского эсера Александра Буркова, возглавившего накануне Омскую область, предложат уральскому ученому. Первым кандидатом на мандат стал член Центрального совета справедливороссов, академик УрО РАН Валерий Черешнев, который входил в состав нижней палаты парламента РФ V и VI созывов (2007-2016 годы).

По словам самого ученого, 11 октября в Москве он встретится с председателем партии Сергеем Мироновым, чтобы обсудить свое возможное возвращение на Охотный ряд, передает "Уралинформбюро".

"Завтра мы обсудим на какие условиях и в качестве кого я пойду в Госдуму, так как там все комитеты уже сформированы. У меня есть ряд предложений, но если они во время встречи с Мироновым не пройдут, то и обсуждать будет нечего. Я бы хотел принять что-то положительное, что пошло бы в помощь науке, где просто море работы. А в Госдуме даже комитета по науке нет", - рассказал агентству Черешнев.

Потенциальный депутат отмечает, что в нижней палате парламента страны он смог бы лоббировать интересы отечественной науки. Тем более, что недавно в РАН обновился президиум и одним из вице-президентов была избрана землячка Черешнева - ректор Уральского аграрного госуниверситета Ирина Донник.

Стоит отметить, что кроме 72-летнего академика на мандат Буркова в числе прочих претендуют парламентарии свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин и Андрей Жуковский.

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