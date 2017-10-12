С корнями на Среднем Урале.

Новая политическая партия под названием "Союз Предпринимателей России" в скором времени появится в РФ. Организационный комитет объединения прошел регистрацию в Минюсте, первый съезд запланирован на середину декабря 2017 года, рассказал "Уралинформбюро" идеолог и будущий лидер партии Сергей Ярутин.

По словам собеседника агентства, у организации амбициозные планы. Одна из целей – участие в 2021 году в выборах в Госдуму. При этом Ярутин признал, что со своей партией может перейти дорогу российскому бизнес-омбудсмену Борису Титову, поскольку будет работать с ним практически на одном "поле" - защищать права и интересы бизнеса.

"Главный правозащитник предпринимателей в стране занимается больше крупным бизнесом, а малое и среднее предпринимательство с ним не пересекается и не имеет от него никакой поддержки. Защита интересов представителей малого бизнеса – это свободная на сегодня ниша. Тем более, что среди предпринимателей я нашел живой отклик. При том, что эти люди стараются держаться от политики подальше", - рассказал "Уралинформбюро" Ярутин.

На Свердловскую область, где он начинал свою политическую карьеру, политик особых надежд не возлагает – большая поддержка в создании партии поступила из других регионов страны. К слову, штаб-квартира политобъединения будет создана в Севастополе.

Новую партию сам Ярутин назвал "конструктивно оппозиционной", заявив, что она не будет "поливать [грязью] действующую власть", но будет сообщать ей о "неправильных решениях".

Стоит отметить, что ранее Сергей Ярутин перекочевал из "Патриотов России", в рядах которых был наречен ответственным за крупную задолженность свердловского реготделения перед федеральным руководством, в партию "Родина". Из последней он был в итоге изгнан по решению главы региональной ячейки.

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