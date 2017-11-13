Претенденты "срезались" на знании Конституции.

В Свердловской области завершился первый этап конкурса на замещение двух постов - министра экономики и министра инвестиций. Отбор прошли шесть соискателей из 38. Впереди у кандидатов - презентация и защита концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики, передает "Уралинформбюро".

Конкурс на пустующие кресла глав ведомств инициировал глава региона Евгений Куйвашев в рамках исполнения поручения Президента РФ по повышению конкурентности при формировании управленческих команд.

Более 30 претендентов срезались на тестировании, рассказали в департаменте информполитики Среднего Урала. Кандидатам надо было правильно ответить минимум на 32 вопроса из 40. Они касались деятельности соответствующего министерства, знания Конституции РФ, Устава Свердловской области и законодательства о противодействии коррупции.

Во второй отборочный тур прошли представители банковской сферы, государственного и муниципального управления. Один из соискателей официально является безработным.

Двое из шести кандидатов поборются за кресло министра экономики и территориального развития, четверо – за пост руководителя министерства инвестиций и развития.

15 ноября претендентов ждет презентация и защита концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики. Кандидатуры на должности глав министерств поможет оценить экспертная комиссия с участием представители научных, образовательных организаций, отраслевых союзов.

Кресло главы министерства инвестиций и развития опустело в начале осени - прежний руководитель ведомства Дмитрий Нисковских 14 сентября вступил в должность мэра Сысерти. Министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко в марте стал главой администрации Ленинского района Екатеринбурга.

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