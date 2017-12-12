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Свердловские депутаты дали старт подготовке референдумаСегодня в 09:44

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О смене названия региона.

Проводить референдумы на Среднем Урале можно будет в любой момент. Соответствующие поправки в законопроект "О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области" внесли региональные депутаты, передает "Уралинформбюро".

Корректировка документа состоялась на очередном заседании комитета областного Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности. Согласно поправкам, на референдумах, которые будут проходить на территории области, местным жителям разрешат голосовать исключительно по месту жительства, а не нахождения. Народные избранники уточнили, что изменения, внесенные в документ, нужны для реализации законотворческих полномочий региона как субъекта Российской Федерации.

Стоит отметить, что поправки позволяют законодателям начать подготовку к всенародному голосованию по переименованию Свердловской области.

Тему смену названия региона ранее поднял депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских - после того, как в Республике Коми предложили в день выборов президента РФ, устроить референдум на тему переноса региональной столицы из Сыктывкара в Ухту. По словам парламентария, в соцсетях Среднему Уралу уже подбирают новое имя, среди вариантов: Уральская (Уральский край), Демидовская, Екатеринбургская.

Сам Альшевских считает, что Свердловскую область можно назвать в честь семьи Николая II: "Представьте только: Романовская область. В 100-летнюю годовщину убийства почтим память Николая II и его близких", - написал он на своей странице в Facebook.

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