Собчак в Екатеринбурге пообещали отодрать еще не разСегодня в 15:36
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Надпись с двери штаба.
Кандидат в президенты Ксения Собчак обзавелась в Екатеринбурге недоброжелателями, которые открыто говорят, что будут портить имущество ее предвыборного штаба.
12 декабря, в день открытия офиса кандидата в президенты в уральской столице, они успели проявить свою гражданскую позицию делом. "На наши двери в качестве опознавательного знака мы разместили фирменный скотч (с надписью "я против всех" - прим.ред.), и две женщины преклонного возраста, проходящие мимо, начали его срывать. С одной из них мне даже пришлось подискутировать, но она сказала, что будет срывать нам тут все, что связано с Собчак", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель свердловского штаба Евгений Рон.
По его словам, пенсионерка объяснила свой порыв тем, что ее в стране все устраивает и "ей тут предатели не нужны".
Рон выразил опасения по поводу вывески, которую установят над входом в штаб вечером 13 декабря, и предупредил: "Штаб у нас под охраной ЧОП, есть камеры наблюдения, под око которых, наверняка, попадут те, кто захочет отразить на нашей вывески свои гражданские позиции".
Официальное открытие предвыборного штаба кандидата в президенты "против всех" запланировано на 16 декабря. В нем примет участие Ксения Собчак.
Ранее экс-ведущая проекта "Дом-2" уже побывала в столице Урала в качестве кандидата на главный пост в стране. Собчак провела в Екатеринбурге встречу со своими сторонниками, где призвала их пойти в волонтеры и начать сбор подписей за ее выдвижение. Но уральцы на это откликнулись без особого рвения.
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