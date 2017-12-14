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Мнение жителей Свердловской области в случае принятия решения о переименовании все же будет учтено. Об этом сообщила председатель регионального ЗакСо Людмила Бабушкина, добавив, что такие вопросы решаются только с помощью референдума, передает "Уралинформбюро".

Заявление Людмила Бабушкина сделала после того, как о ненужности всенародного голосования по смене названия региона высказали члены Уральского отделения Всемирного русского народного собора. Они предложили переложить решение вопроса о новом названии Среднего Урала на "плечи" областных народных избранников.

По словам спикера, регион не будут переименовывать без согласия его жителей, так как это будет нарушением Конституции Российской Федерации, федеральных законов и Устава Свердловской области.

"Граждане защищены федеральными и региональными законами от каких-то поспешных решений. Граждане сами принимают решение, собирая подписи и участвуя во всенародном голосовании", - подчеркнула Бабушкина.

Стоит отметить, что тему переименования региона поднял депутат Госдумы Андрей Альшевских, предложив провести референдум по этому вопросу, а заодно повысить явку на президентских выборах 18 марта 2018 года.

Однако как ранее сообщало "Уралинформбюро", всенародного голосования о смене названия субъекта РФ не будет. Этот вопрос, по данным агентства, не будет включен в повестку ближайшего собрания парламента, запланированного на 19 декабря.

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