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Минэкономики Среднего Урала обретет главу на следующей неделеСегодня в 13:45

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Пообещал Куйвашев.

Новый министр экономики Свердловской области будет назначен на следующей неделе. Об этом в ходе большой пресс-конференции, проходящей 16 января в мультимедийном историческом парке "Россия — моя история", заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Последним полноправным главой регионального минэконома был Дмитрий Ноженко, который в марте 2017 года был назначен руководителем администрации Ленинского района Екатеринбурга. После победы Куйвашева на выборах губернатора был инициирован открытый конкурс по подбору нового министра.

К концу ноября конкурсная комиссия отобрала две кандидатуры на пост - замдиректора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Семена Власова и гендиректора МУП "Водоканал" Александра Ковальчика. Фаворитом в борьбе за министерское кресло считается последний.

Ротация кадров, по словам главы региона, очень важна и нужна для успешной работы областного правительства, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Не преминул Евгений Куйвашев прокомментировать последние кадровые перестановки в сфере здравоохранения региона. "Предыдущий министр (Игорь Трофимов – прим.ред.) - хороший специалист. Он, как вы знаете, сейчас назначен главой Свердловской областной клинической больницы №1. Там не менее сложная и не менее важная работа", - пояснил губернатор.

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