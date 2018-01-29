Губернатор Челябинской области назначил нового министра сельского хозяйстваСегодня в 10:51
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Из числа сотрудников ведомства.
Глава Южного Урала Борис Дубровский назначил нового министра сельского хозяйства. На пост главы ведомства утвержден Алексей Кобылин, до этого занимавший должность начальника управления по развитию сельхозпроизводства. Он приступил к исполнению обязанностей 29 января, передает "Уралинформбюро".
Министерская должность освободилась после того, как в конце ноября 2017 года действующий глава ведомства Сергей Сушков был назначен вице-губернатором. До назначения Кобылина исполняющим обязанности был замминистра Александр Завалищин.
Стоит добавить, что в начале января в отставку ушла региональный министр экологии Ирина Гладкова – и.о. руководителя ведомства назначена Яна Куприкова. Кроме того, поменялся глава минздрава – Сергея Кремлева сменил Сергей Приколотин, ранее занимавший пост замминистра.
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