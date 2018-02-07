Очередь за гордумой.

Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал городскую думу лишить полномочий депутата Владимира Смирнова.

Оставить народного избранника без мандата потребовала областная прокуратура. Поводом для этого стала неполная декларация Смирнова - депутат не указал в отчете перед налоговиками всю свою недвижимость.

Учитывая этот факт, надзорное ведомство еще до суда просило депутатов городского парламента выгнать Смирнова из думы, но те сочли, что претензии прокуратуры - не повод лишать Смирнова кресла.

Сам народный избранник не был на суде, поэтому прокомментировать корреспонденту "Уралинформбюро" судебное решение не смог. "Нужно получить решение на руки и сделать выводы", - заявил он.

Стоит отметить, что суд не стал удовлетворять такое же требование свердловской прокуратуры в отношении другого депутата - Михаила Гаранина, который забыл в отчете перед налоговиками указать иностранный счет в банке и лодку. Прокуратура пока не решила будет обжаловать это решение или нет. "Ждем мотивировочной части", - пояснили в надзорном ведомстве.



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