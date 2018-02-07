Суд Екатеринбурга оставил депутата Смирнова без мандатаСегодня в 10:01
- Текст
Очередь за гордумой.
Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал городскую думу лишить полномочий депутата Владимира Смирнова.
Оставить народного избранника без мандата потребовала областная прокуратура. Поводом для этого стала неполная декларация Смирнова - депутат не указал в отчете перед налоговиками всю свою недвижимость.
Учитывая этот факт, надзорное ведомство еще до суда просило депутатов городского парламента выгнать Смирнова из думы, но те сочли, что претензии прокуратуры - не повод лишать Смирнова кресла.
Сам народный избранник не был на суде, поэтому прокомментировать корреспонденту "Уралинформбюро" судебное решение не смог. "Нужно получить решение на руки и сделать выводы", - заявил он.
Стоит отметить, что суд не стал удовлетворять такое же требование свердловской прокуратуры в отношении другого депутата - Михаила Гаранина, который забыл в отчете перед налоговиками указать иностранный счет в банке и лодку. Прокуратура пока не решила будет обжаловать это решение или нет. "Ждем мотивировочной части", - пояснили в надзорном ведомстве.
Ранее по теме:
Самые богатые екатеринбургские депутаты остались при мандатах
Самых богатых екатеринбургских депутатов решили не выгонять
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:07
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.Сегодня в 20:07
Подследственного экс-депутата пермского Заксобрания отпустили под залог
В 20 миллионов.Сегодня в 19:42
На раненном в Амурской области челябинском срочнике отрабатывали "боевой прием"
Его сослуживец.Сегодня в 19:16
Экс-директора УКВЗ осудили на 8 лет
Его заму дали 5.Сегодня в 18:35
"Урал" сдал в аренду вратаря
На несколько месяцев.Сегодня в 18:33
Уральский татуировщик убил мать двоих детей на первом свидании
И "смылся" в Краснодар.Сегодня в 18:24
В покрасневшей в Тюменской области реке нашли токсичные вещества
И тяжелые металлы.Сегодня в 18:16
"Пельмени" Юля и Андрей раскроют секреты ЭКСПО
В общественном транспорте Екатеринбурга.Сегодня в 18:09
Челябинцев будут судить за избиение наркомана до смерти
Ради наживы.Сегодня в 17:58
Свободный путь свердловским скорым проложат видеорегистраторы
По мнению Дёмина.Сегодня в 17:49
Задержанный в Екатеринбурге серийный грабитель оказался "минером"
Его отправили за решетку на 2 года.Сегодня в 17:46
ЕВРАЗ НТМК приступит к утилизации конвертерного пара
Первым в России.Сегодня в 17:15
В Камышлове сорваны сроки переселения граждан из аварийного жилья
В новые дома.Сегодня в 17:07
На Южном Урале дело куратора "группы смерти" вернули прокурору
Для устранения нарушений.Сегодня в 16:54
Жириновский выступил против области "имени убийцы"
А Уральскую поддержал.
Главные новости
- Сегодня в 20:07Свидание с Жириновским
- Сегодня в 19:42На раненном в Амурской области челябинском срочнике отрабатывали "боевой прием"
- Сегодня в 18:33Уральский татуировщик убил мать двоих детей на первом свидании
- Сегодня в 17:15В Камышлове сорваны сроки переселения граждан из аварийного жилья
- Сегодня в 16:23Мэра Екатеринбурга будут выбирать горожане
Аналитика
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.
Сон о Шарташе в стиле Пикассо
Как преобразится главный лесопарк Екатеринбурга.
Новый эшелон "Уральских авиалиний"
Дальний Восток в приоритете.