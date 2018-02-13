Суд отложил разбирательство по делу.

12 февраля Свердловский арбитраж приостановил производство по делу против главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, инициатором которого выступило региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Антимонопольщики требовали привлечь сити-менеджера столицы Урала к административной ответственности по статье 14.9 КоАП. Поводом для этого стало неисполнение мэрией предписаний УФАС по устранению нарушений закона о торговле при принятии схемы размещения нестационарных объектов на территории города на 2017-2018 годы.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, в январе этого года администрация Екатеринбурга пыталась в суде оспорить выписанные ведомством предписания. Но суд встал на сторону антимонопольщиков. Учитывая, что решение еще не вступило в законную силу, и мэрия уральской столицы может его еще обжаловать, суд отложил разбирательство по данному делу.

Стоит отметить, что по прописанной в материалах дела статье КоАП должностному лицу светит дисквалификация на срок до трех лет либо штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей.

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