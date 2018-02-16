Прокуратура копает под депутатов свердловского ЗаксобранияСегодня в 10:49
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Из-за деклараций.
Свердловская прокуратура продолжает проверять декларации о доходах и имуществе, поданные депутатами регионального Заксобрания за 2016 год. По данным источников "Уралинформбюро", парламентариев вызывают на "ковер" для дачи разъяснений по факту обнаруженных нарушений.
Как сообщил депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер, проверки продолжаются на протяжении нескольких месяцев. "Претензии разные были к депутатам – кто-то не указал долговые обязательства, кто-то заполнил декларацию не достаточно полно, например, не указал своих детей. Мне указали на то, что я не написал место жительства. Надо было обязательно отдельной строкой написать, что живу я по такому-то адресу. Мне кажется, эти множества претензий сродни охоте на ведьм. По крайней мере, суть претензий ко мне я не понимаю", - рассказал Вегнер.
По данным агентства, прокуратура обнаружила нарушения в декларациях свыше 10 депутатов. В их числе – Александр Ивачев, Армен Карапетян, Алексей Коробейников. Первый оказался недоступен для звонка, двое других от комментариев отказались и рекомендовали обратиться в прокуратуру.
В надзорном ведомстве факт проведения проверок "в настоящее время" отрицают.
Стоит напомнить, что ранее прокуратура потребовала лишить мандатов депутатов гордумы Екатеринбурга Владимира Смирнова и Михаила Гаранина, допустивших неточности в заполнении деклараций. Ленинский райсуд города поддержал претензии надзорного ведомства и обязал гордуму лишить мандата Смирнова, не указавшего в декларации все свое имущества. Сам народный избранник объяснил прорехи в декларации нехваткой времени на заполнение документа. В отношении Михаила Гаранина суд встал на сторону депутата.
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