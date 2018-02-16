×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Прокуратура копает под депутатов свердловского ЗаксобранияСегодня в 10:49

  • Текст

Из-за деклараций.

Свердловская прокуратура продолжает проверять декларации о доходах и имуществе, поданные депутатами регионального Заксобрания за 2016 год. По данным источников "Уралинформбюро", парламентариев вызывают на "ковер" для дачи разъяснений по факту обнаруженных нарушений.

Как сообщил депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер, проверки продолжаются на протяжении нескольких месяцев. "Претензии разные были к депутатам – кто-то не указал долговые обязательства, кто-то заполнил декларацию не достаточно полно, например, не указал своих детей. Мне указали на то, что я не написал место жительства. Надо было обязательно отдельной строкой написать, что живу я по такому-то адресу. Мне кажется, эти множества претензий сродни охоте на ведьм. По крайней мере, суть претензий ко мне я не понимаю", - рассказал Вегнер.

По данным агентства, прокуратура обнаружила нарушения в декларациях свыше 10 депутатов. В их числе – Александр Ивачев, Армен Карапетян, Алексей Коробейников. Первый оказался недоступен для звонка, двое других от комментариев отказались и рекомендовали обратиться в прокуратуру.

В надзорном ведомстве факт проведения проверок "в настоящее время" отрицают.

Стоит напомнить, что ранее прокуратура потребовала лишить мандатов депутатов гордумы Екатеринбурга Владимира Смирнова и Михаила Гаранина, допустивших неточности в заполнении деклараций. Ленинский райсуд города поддержал претензии надзорного ведомства и обязал гордуму лишить мандата Смирнова, не указавшего в декларации все свое имущества. Сам народный избранник объяснил прорехи в декларации нехваткой времени на заполнение документа. В отношении Михаила Гаранина суд встал на сторону депутата.

ранее по теме:
Депутат Екатеринбурга объяснил грозящие лишением мандата прорехи в декларации
Довыборов в гордуму Екатеринбурга из-за лишения Смирнова мандата не будет

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Без консультаций с мэрией Екатеринбурга.

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×