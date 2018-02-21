Вызванных на ковер в прокуратуру.

Свердловское Заксобрание проводит внутреннее разбирательство по факту поступления от прокуратуры представления о несоответствиях, выявленных в декларациях о доходах нескольких депутатов.

"Профильная комиссия, контролирующая сведения о декларациях, эти вопросы рассматривает. По ряду обращений комиссия признала, что нарушения не являются существенными, чтобы предпринимать какие-то серьезные действия. Они говорят о качестве подготовки материалов, не более того" – сообщила "Уралинформбюро" председатель парламента Людмила Бабушкина, подчеркнув, что нет оснований принимать серьезные меры в отношении депутатов.

Она также добавила, что окончательного решения еще не принято. "Когда закончится работа комиссии, я сообщу вам о результатах", - уточнила спикер.

Ранее у свердловской прокуратуры возникли претензии к декларациям о доходах и имуществе ряда депутатов ЗакСо. Как сообщил агентству Вячеслав Вегнер, речь идет о незначительных нарушениях. "Кто-то не указал долговые обязательства, кто-то заполнил декларацию не достаточно полно, например, не указал своих детей. Мне указали на то, что я не написал место жительства", - рассказал народный избранник, сравнив прокурорскую проверку с "охотой на ведьм".

Стоит отметить, что значимые нарушения антикоррупционного законодательства грозят прекращением депутатских полномочий. Подобный случай на уровне города произошел недавно. Ленинский райсуд Екатеринбурга обязал гордуму лишить мандата депутата Владимира Смирнова, допустившего неточности в заполнении декларации. Сам народный избранник объяснил прорехи в документе нехваткой времени на его заполнение и заявил о намерении обжаловать решение суда в вышестоящей судебной инстанции.

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