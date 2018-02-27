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Центризбирком России 26 февраля зарегистрировал еще 16 доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента РФ. В их число вошел уральский биатлонист Антон Шипулин, передает "Уралинформбюро".

"С учетом зарегистрированных сегодня общее количество доверенных лиц Владимира Путина составит 492 человека", - цитирует ТАСС члена ЦИК Александра Клюкина.

В начале февраля олимпийский чемпион Антон Шипулин также присоединился к движению Putin Team, организованному хоккеистом Александром Овечкиным. "Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды. Я могу с уверенностью сказать, что Putin Team — это моя команда", - подписал спортсмен фотографию с президентом в Instagram.

Стоит напомнить, что 30 января уральский биатлонист принял участие во встрече Владимира Путина с доверенными лицами со всей России. Свердловскую область представляли руководитель и сопредседатель реготделения Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева и Анастасия Немец, председатель Свердловской областной организации ветеранов Юрий Судаков, советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин и шоумен Андрей Рожков, ставший доверенным лицом президента во второй половине января.

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