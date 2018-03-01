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Свердловское УФАС снова вызвало Якоба в судСегодня в 16:46

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Сити-менеджеру грозит дисквалификация.

Свердловский арбитраж возобновил производство по делу против главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, инициированное областным управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Заседание назначено на 27 марта, передает "Уралинформбюро".

Антимонопольщики требуют привлечь сити-менеджера столицы Урала к административной ответственности по статье 14.9 КоАП. По данным ведомства, мэрия не исполнила выданные УФАС предписания по устранению нарушения закона о торговле. Речь идет о принятой с отклонениями от законодательства схеме размещения нестационарных объектов на территории города на 2017-2018 годы.

По указанной в материалах дела статье КоАП, должностному лицу "светит" дисквалификация на срок до трех лет либо штраф в размере от 15 000 до 50 000 рублей.

Стоит отметить, что 12 февраля свердловский арбитраж на время приостановил рассмотрение дела против Александра Якоба. За пару недель до этого власти Екатеринбурга пытались оспорить в суде вынесенные антимонопольной службой предписания. Спор они проиграли, но решение суда на тот момент не вступило в силу, поэтому и было отложено дело, грозящее сити-менеджеру дисквалификацией.

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