Свердловское УФАС снова вызвало Якоба в судСегодня в 16:46
- Текст
Сити-менеджеру грозит дисквалификация.
Свердловский арбитраж возобновил производство по делу против главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, инициированное областным управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Заседание назначено на 27 марта, передает "Уралинформбюро".
Антимонопольщики требуют привлечь сити-менеджера столицы Урала к административной ответственности по статье 14.9 КоАП. По данным ведомства, мэрия не исполнила выданные УФАС предписания по устранению нарушения закона о торговле. Речь идет о принятой с отклонениями от законодательства схеме размещения нестационарных объектов на территории города на 2017-2018 годы.
По указанной в материалах дела статье КоАП, должностному лицу "светит" дисквалификация на срок до трех лет либо штраф в размере от 15 000 до 50 000 рублей.
Стоит отметить, что 12 февраля свердловский арбитраж на время приостановил рассмотрение дела против Александра Якоба. За пару недель до этого власти Екатеринбурга пытались оспорить в суде вынесенные антимонопольной службой предписания. Спор они проиграли, но решение суда на тот момент не вступило в силу, поэтому и было отложено дело, грозящее сити-менеджеру дисквалификацией.
Ранее по теме:
Сити-менеджер уральской столицы избежал дисквалификации
Мэрия Екатеринбурга проиграла второй суд УФАС
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:57
Пожар на химическом предприятии в Перми вылился в "уголовку"
Пострадали 5 человек.Сегодня в 19:34
В Екатеринбурге двух братьев отправили за решетку за изнасилование и убийство
Приятельницы.Сегодня в 19:15
Глава Минздрава РФ заложит первый камень комплекса НИИ ОММ в Екатеринбурге
И проинспектирует медорганизации.Сегодня в 18:46
Тюменка отделалась штрафом за 21-миллионную взятку
Которую никто не принял.Сегодня в 18:33
Виновница ДТП с "пьяным мальчиком" не смогла выйти на свободу
Она проведет в колонии 3 года.Сегодня в 18:30
Путин обратил внимание на плохую экологию в Нижнем Тагиле
"Из-за смога не видят солнце".Сегодня в 18:22
Российским строителям разрешили жаловаться в ФАС
На госчиновников.Сегодня в 18:12
Облсуд пересмотрит приговор Дудко
В середине марта.Сегодня в 18:10
Цыбко отказался есть без адвокатов
Они придут завтра.Сегодня в 18:06
Роскомнадзор нашел новых "троянских коней" среди мобильных приложений
Набирающих популярность.Сегодня в 17:56
Блэкаут отменяется: в Челябинске не будут обесточивать электротранспорт
Пока.Сегодня в 17:53
Следователи не нашли нарушений в оплате труда курганских педагогов
Разошлись во мнениях с прокуратурой.Сегодня в 17:51
В Екатеринбурге легковушка на летней резине угодила под грузовик
Водитель погиб.Сегодня в 17:50
Росприроднадзор запретил асбестовскому "ФОРЭСу" загрязнять воздух
Отозвав разрешение на выбросы.Сегодня в 17:44
В Дубае выявят национальное заболевание
С помощью ДНК-банка.
Главные новости
- Сегодня в 19:57Пожар на химическом предприятии в Перми вылился в "уголовку"
- Сегодня в 18:33Виновница ДТП с "пьяным мальчиком" не смогла выйти на свободу
- Сегодня в 17:50Росприроднадзор запретил асбестовскому "ФОРЭСу" загрязнять воздух
- Сегодня в 16:15Настю Рыбку поймали на тайский крючок
- Сегодня в 16:05Владимир Путин показал всему миру ракету "Сармат"
Аналитика
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.