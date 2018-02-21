С конкурсной комиссией.

Претендующие на должность директора Шарташского лесопарка четыре кандидата 20 февраля представили свои проекты развития территории на конкурсе, организованном по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном департаменте информационной политики.

Заместитель директора компании "И-сеть" Александр Умников выступил с амбициозным планом превращения Шарташского лесопарка в "лучший парк к востоку от Волги".

Проект юриста Семена Копьева, помощник депутата гордумы Екатеринбурга Михаила Гаранина, предполагает значительное расширение зоны Шарташа до ЕКАД и трансформацию этой территории в жилой район, а в отдаленной перспективе — в девятый административный район уральской столицы. В самом же лесопарке, по мнению Копьева, должна появиться биатлонная база мирового уровня и крупный велотрек.

По мнению председателя регионального отделения "Деловой России" Леонида Гункевича, на берегах Шарташа должен вырасти smart-парк, оборудованный сетью wi-fi.

Предприниматель Артур Зиганшин предпочел не делиться с журналистами своим проектом. Кроме того, вне конкурса представили на суд жюри свои презентации еще два участника: урбанисты Мария Бубенцова и Никита Сучков.

Как сообщили в департаменте кадровой политики губернатора Свердловской области, в ближайшее время экспертная комиссия определит двух победителей конкурсных отборов. Далее оставшихся соискателей ждет собеседование с губернатором Куйвашевым, по итогам которого определится "лидер забега".

Стоит напомнить, что на базе Шарташского лесного парка планируется создать рекреационно-оздоровительный кластер, в котором будет сформирована инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. Завершить работы планируется в 2020 году.

Разработкой проекта реконструкции парка сегодня занимается компания "УралДорТехнологии". Он подразумевает восстановление существующих в парке пешеходных дорожек, обустройство 8-километровой велотрассы, а также организацию 6 детских и 3 спортивных площадок.

Также планируется облагородить прибрежные зоны, превратив их в песчаные пляжи с шезлонгами, раздевалками, контейнерами для мусора и скамейками для отдыха. На пляже будут предусмотрены мобильные установки с питьевой водой. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в середине февраля разработки проектировщиков были одобрены горожанами на общественных слушаниях в мэрии Екатеринбурга.

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