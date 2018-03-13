"Опальный" депутат будет участвовать в следующих выборах в гордуму ЕкатеринбургаСегодня в 14:48
- Текст
9 сентября.
Екатеринбургский депутат Владимир Смирнов намерен принять участие в выборах депутатов гордумы VII созыва, которые пройдут 9 сентября 2018 года.
"На выборы пойду", - заявил народный избранник "Уралинформбюро". Он также добавил, что подал апелляционную жалобу на решение Ленинского райсуда о лишении его мандата и теперь ждет заседания.
Ранее свердловская прокуратура потребовала лишить мандатов депутатов гордумы Екатеринбурга Владимира Смирнова и Михаила Гаранина, допустивших неточности в заполнении деклараций. Ленинский райсуд города поддержал претензии надзорного ведомства и обязал гордуму лишить мандата Смирнова, не указавшего в документе все свое имущество. Сам народный избранник объяснил неточности в декларации нехваткой времени на ее заполнение.
В отношении Михаила Гаранина Ленинский суд встал на сторону депутата, однако прокуратура намерена добиться досрочного прекращения его полномочий и уже обратилось в областной суд с апелляцией.
Ранее по теме:
Депутат екатеринбургской гордумы Смирнов поборется за мандат в суде
Екатеринбургский депутат Гаранин вновь рискует остаться без мандата
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:50
Шарташский лесопарк возглавил несостоявшийся министр
Оттеснив товарища по партии.Сегодня в 17:40
Мэрия Екатеринбурга свяжет Попова и Пушкина
Пешеходной зоной.Сегодня в 17:35
Ямальца раздавило геодезическим знаком
Хотел пустить на дрова.Сегодня в 17:33
Свердловчане массово жалуются в избирком на выборы президента
Но нарушения найдут вряд ли.Сегодня в 17:25
Инновации по Программе развития газовых проектов могут сэкономить Роспану миллиард
Таков ожидаемый экономический эффект.Сегодня в 17:02
Внешнеторговый оборот Свердловской области вырос на 10%
За минувший год.Сегодня в 16:42
Пора познавать на вкус: в Крыму проложат винную дорогу
Чтобы завлечь туристов в деревни и села.Сегодня в 16:27
Полицейского-вымогателя отдали под суд в Екатеринбурге
Он требовал деньги за возврат контрафакта.Сегодня в 16:24
Убил трех женщин и поджег дом: в Казахстане судят душегуба
В тайне от посторонних.Сегодня в 16:18
В Екатеринбурге авто запретят останавливаться на Уралмаше и Сортировке
По многочисленным просьбам.Сегодня в 16:08
"Транснефть – Сибирь" успешно испытала обновленный подводный переход
Магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин.Сегодня в 16:05
Уральская футбольная академия переплатила 23 миллиона за "Уралмаш"
Деньги придется вернуть в бюджет.Сегодня в 15:59
Глава Сысертского района добыл "серебро" в лыжном спринте
На трассе в Двуреченске.Сегодня в 15:31
Школьникам разрешат сдавать экзамены на водительские права
Если согласятся депутаты Госдумы.Сегодня в 15:20
В Киргизии 14 человек отравились салатом
Трое в тяжелом состоянии.
Главные новости
- Сегодня в 17:50Шарташский лесопарк возглавил несостоявшийся министр
- Сегодня в 16:05Уральская футбольная академия переплатила 23 миллиона за "Уралмаш"
- Сегодня в 12:03Жители Березовского вынуждены пить опасную воду из шахты
- Сегодня в 10:54Екатеринбуржцам разрешат пьяными голосовать за президента России
- Сегодня в 09:30Екатеринбургскую телебашню одели в "чулок смертника"
Аналитика
Альтернативный бокс Егора Мехонцева
С кремлёвской поддержкой?
Все поют, "Большой полет" молчит
Новиков петь не дает?
Размышления с предвыборным утюгом
О явке и смысле выбора.