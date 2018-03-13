9 сентября.

Екатеринбургский депутат Владимир Смирнов намерен принять участие в выборах депутатов гордумы VII созыва, которые пройдут 9 сентября 2018 года.

"На выборы пойду", - заявил народный избранник "Уралинформбюро". Он также добавил, что подал апелляционную жалобу на решение Ленинского райсуда о лишении его мандата и теперь ждет заседания.

Ранее свердловская прокуратура потребовала лишить мандатов депутатов гордумы Екатеринбурга Владимира Смирнова и Михаила Гаранина, допустивших неточности в заполнении деклараций. Ленинский райсуд города поддержал претензии надзорного ведомства и обязал гордуму лишить мандата Смирнова, не указавшего в документе все свое имущество. Сам народный избранник объяснил неточности в декларации нехваткой времени на ее заполнение.

В отношении Михаила Гаранина Ленинский суд встал на сторону депутата, однако прокуратура намерена добиться досрочного прекращения его полномочий и уже обратилось в областной суд с апелляцией.

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