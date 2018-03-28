В презентации по "делу Скрипаля".

России присвоен новый статус в деле об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Из категории виновных "с высокой долей вероятности" она переведена в категорию "виновных без малейшего сомнения". Соответствующая информация отражена в презентации, которую получили представители иностранных посольств на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. Об этом сообщает "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказался документ.

Презентация была представлена участникам брифинга на 6 слайдах, включая титульный, и сопровождена устным комментарием посла Великобритании. На втором слайде изложена хронология инцидента с 4 марта (когда произошло отравление Скрипаля, его дочери и местного офицера полиции) по 20 марта, когда "23 незарегистрированных офицера российской разведки были высланы из Великобритании".

Третий и четвертый слайды содержат описание отравляющего вещества "Новичок" и его воздействия на человеческий организм. "Без всяких сомнений, Россия ответственна. Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива", - говорится в документе. В нем также отмечается, что Россия не предоставила Великобритании убедительных доказательств своей непричастности к инциденту.

Пятый слайд перечисляет 12 "враждебных действий России". К таковым Лондон причислил "убийство в ноябре 2006 года Александра Литвиненко", "DDoS-атаки на Интернет Эстонии" в 2007 году, "вторжение в Грузию", "оккупацию Крыма", "дестабилизацию Украины", сбитый над Донбассом Boeing MH-17, "взлом Бундестага", "вмешательство в выборы в США", "попытку организации переворота в Черногории", "кибератаку на датское Министерство обороны" и "атаку с помощью вируса-вымогателя NotPetya". Список венчает "отравление Сергея и Юлии Скрипаль" в марте 2018 года.

Последний слайд говорит о мерах, предпринятых британским правительством по результатам вышеизложенного. В их числе - "прямое указание на ответственность России", "демонтаж российской разведывательной сети в Великобритании" и "заморозка всех планируемых двусторонних контактов".

Стоит напомнить, что вслед за Великобританией 25 стран Запада объявили о высылке российских дипломатов. Персонами нон грата в общей сложности объявлены свыше 130 человек, передает "Уралинформбюро".

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