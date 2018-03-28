Пожар в "Зимней вишне" аукнулся заму ТулееваСегодня в 15:13
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Первые отставки после трагедии.
В Кемеровской области сняты с должностей заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, место Зеленина займет первый заместитель главы столицы Кузбасса Ольга Турбаба, а кресло Лопатиной достанется ее заму Валентине Назимок.
Между тем, сам глава региона Аман Тулеев выпустил видеообращение к жителям. В своем послании губернатор говорит о том, что весь мир скорбит вместе с жителями России по погибшим, а также о «некоторых силах», которые намеренно обостряют ситуацию, чтобы нажиться на горе людей.
25 марта в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" случился пожар. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, 69 человек пострадали. Среди основных версий произошедшего - замыкание электропроводки и использование открытого огня, передает "Уралинформбюро".
По данным СКР, последний раз комиссия МЧС проверяла здание в 2016 году. После трагедии следователи обнаружили ряд нарушений, допущенных при эксплуатации здания. В частности, в торговом центре с 19 марта не работала пожарная сигнализация, эвакуационные выходы были заблокированы, а исправная система оповещения о ЧС не была включена охранником.
Фото: скриншот с видео СКР
Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Задержаны пять человек: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился очаг возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также сотрудник ЧОПа. Четверым уже предъявлены обвинения.
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