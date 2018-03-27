И показал работу следователей.

Следственный комитет опубликовал видео, снятое после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", передает "Уралинформбюро".

На кадрах видны последствия страшной трагедии, а также показано, как следователи собирают улики. В частности, один из сотрудников СКР фотографирует обгоревший телефон, а затем кладет его в конверт.

Пожар, произошедший 25 марта, унес жизни 41 ребенка и 23 взрослых. В больницах находится 69 человек, еще 38 числятся пропавшими без вести. Соцсети взорвали возмущенные комментарии о том, что количество погибших сильно занижено. Однако в дальнейшем выяснилось, что это был вброс от украинского пранкера Евгения Волынова.

По факту трагедии возбуждено три уголовных дела - о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны пять человек. Четверым из них предъявлены обвинения.

28 марта объявлено в России днем общенационального траура.

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