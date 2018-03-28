Пожар в "Зимней вишне" аукнулся заму ТулееваСегодня в 15:13
- Текст
Первые отставки после трагедии.
В Кемеровской области сняты с должностей заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, место Зеленина займет первый заместитель главы столицы Кузбасса Ольга Турбаба, а кресло Лопатиной достанется ее заму Валентине Назимок.
Между тем, сам глава региона Аман Тулеев выпустил видеообращение к жителям. В своем послании губернатор говорит о том, что весь мир скорбит вместе с жителями России по погибшим, а также о «некоторых силах», которые намеренно обостряют ситуацию, чтобы нажиться на горе людей.
25 марта в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" случился пожар. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, 69 человек пострадали. Среди основных версий произошедшего - замыкание электропроводки и использование открытого огня, передает "Уралинформбюро".
По данным СКР, последний раз комиссия МЧС проверяла здание в 2016 году. После трагедии следователи обнаружили ряд нарушений, допущенных при эксплуатации здания. В частности, в торговом центре с 19 марта не работала пожарная сигнализация, эвакуационные выходы были заблокированы, а исправная система оповещения о ЧС не была включена охранником.
Фото: скриншот с видео СКР
Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Задержаны пять человек: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился очаг возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также сотрудник ЧОПа. Четверым уже предъявлены обвинения.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:58
Путин заявил об информационных вбросах из-за рубежа
После трагедии в Кемерово.Сегодня в 19:31
В Санкт-Петербурге полыхает автоцентр
На площади 500 квадратов.Сегодня в 19:09
Умер сын легендарного конструктора Калашникова
Оружейник Виктор Калашников.Сегодня в 18:35
В Перми задержан экс-депутат по делу об избиении DJ Smash
На 48 часов.Сегодня в 18:21
Экс-директор департамента МЧС России оказался в СИЗО
Из-за отсутствия самолетов-амфибий.Сегодня в 18:11
Лауреат премии Кузбасса потребовал отставки Тулеева
И отказался от звания.Сегодня в 18:09
Екатеринбургский приют превратится в музей медицины
Отдохнув от мигрантов.Сегодня в 18:05
Марийскому НПЗ разрешили самостоятельно поверять измерительные приборы
По итогам переаттестации.Сегодня в 17:59
В Югре автоледи отправили за решетку за гибель двух человек в ДТП
Почти на 2 года.Сегодня в 17:52
Трагедия в Кемерово: прорехи в законах или халатность исполнителей?
Размышляют в Госдуме.Сегодня в 17:48
"Уральские авиалинии" рассказали о причинах отмены 70% рейсов в Таджикистан
В надежде на их скорое возобновление.Сегодня в 17:38
Ехавший на проверку пожароопасности ТЦ автобус загорелся в пути
Транспорт предоставило МЧС.Сегодня в 17:07
Тюменец заживо сжег приятеля в гараже
Перед этим избив его.Сегодня в 17:03
Установка и поверка счетчика помогут вартовчанам сэкономить
Оплачивая только потраченную электроэнергию.Сегодня в 17:03
"Водоканал" влезет в долги для спасения Екатеринбурга
От миллионов тонн ила.
Ещё в сюжете «Огненная трагедия в Кемерово»
Главные новости
- Сегодня в 18:11Лауреат премии Кузбасса потребовал отставки Тулеева
- Сегодня в 17:52Трагедия в Кемерово: прорехи в законах или халатность исполнителей?
- Сегодня в 15:14Екатеринбургскому "Водоканалу" помогут вернуть миллиарды рублей
- Сегодня в 14:23"Екатеринбург Арене" отрежут "уши"
- Сегодня в 13:36Армен Карапетян останется без мандата депутата ЗакСо
Аналитика
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.