После трагедии в Кемерово.

Президент РФ Владимир Путин потребовал от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина не допустить паники в обществе в связи с информационными вбросами о трагедии в Кемерово через соцсети, в том числе из-за рубежа.

"Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе, из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах", - цитирует президента ТАСС.

Владимир Путин также потребовал абсолютной прозрачности в расследовании пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Выводы следствия должны быть сделаны, невзирая на служебное положение фигурантов, заявил глава РФ.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате масштабного ЧП погибли 64 человека, включая 41 ребенка. О том, что привело к трагедии, читайте в статье "Путин, поезд в огне!"

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