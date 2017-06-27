Из-за плохого самочувствия.

27 июня 2017 года народный артист России Валентин Гафт должен был приехать в Екатеринбург на творческую встречу. Мероприятие планировалось провести в Ельцин-Центре, однако артист отменил его из-за болезни.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Ельцин-Центра, билеты можно сдать в кассах учреждения.

Стоит отметить, что 81-летний Валентин Гафт должен был прочесть свои стихи и эпиграммы, а также ответить на вопросы зрителей.