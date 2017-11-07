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Кевин Спейси отправился в реабилитационный центр Meadows в штате Аризона, чтобы побороть секс-зависимость. С прошлой недели в этом же центре проходит лечение и продюсер Харви Вайнштейн. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает британская Daily Mail.

Элитный реабилитационный центр пользуется популярностью среди звезд. Его клиентами были Тайгер Вудс, Селена Гомес, Кейт Мосс и Элль Макферсон. Месяц пребывания в Meadows стоит 36 000 долларов.

Спейси и Вайнштейну предстоит пройти 45-дневный курс реабилитации под названием "Нежный путь" для секс-наркоманов. Звезд ждут консультации специалистов, прогулки верхом, занятия йогой, тай-чи, иглоукалывание и медитация.

Стоит напомнить, несколько мужчин обвинили Кевина Спейси в домогательстве. Обладатель двух Оскаров приставал, в том числе, к несовершеннолетнему парню. После обнародования этой информации, актер заявил о своей нетрадиционной ориентации, но по мнению общественности, он лишь хотел отвлечь внимание от сути обвинений. В изнасиловании и домогательствах несколько актрис обвинили и продюсера Харви Вайнштейна. По мнению экспертов, это поставит крест на его карьере.

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