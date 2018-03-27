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Национальный траур оставил Екатеринбург без АвербухаСегодня в 17:12

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И Мота.

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Мота и ледовое шоу Ильи Авербуха. Выступления были назначены на 28 марта. Ледовое шоу "Вместе и навсегда" состоится вечером 29 марта, Мот же выйдет к зрителям только 2 апреля. Приобретенные ранее билеты будут действительны, сообщили "Уралинформбюро" в концертном агентстве "Аквамарин-Арт".

Стоит отметить, что ранее и музыкант, и фигурист разместили в своих аккаунтах в Instagram посты с соболезнованиями.

Владимир Путин объявил 28 марта днем Национального траура по следам трагедии в Кемерово, где на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. Несколькими часами позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал соответствующие распоряжения об отмене в регионе всех официальных развлекательных и праздничных мероприятий.

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