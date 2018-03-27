В день национального траура.

28 марта 2018 года объявлено в России днем общенационального траура по жертвам пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-служба главы государства.

В этот день по всей стране будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

В Кемеровской области траурными датами стали 27-29 марта. К скорби по погибшим в страшном пожаре присоединились Екатеринбург, Владивосток, Ингушетия, Приморский край.

В соцсетях распространяется призыв в полдень (мск) 3 апреля (на девятый день после трагедии) ровно на 5 минут остановить движение и нажать на клаксоны. "Пусть это будет знаком того что мы помним и скорбим вместе с пострадавшими. Пусть вся Россия остановится на 5 минут", - пишет инициатор акции.

Пожар, унесший жизни как минимум 41 ребенка и 23 взрослых, вспыхнул в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" днем 25 марта 2018 года. Среди основных причин возгорания называются замыкание электропроводки и использование открытого огня. В рамках расследования уголовного дела уголовного дела, возбужденного по трем статьям УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержаны пятеро подозреваемых. Ведутся розыски свидетелей огненного ЧП.