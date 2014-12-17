Сигареты в России подорожают вдвое21 декабря в 11:09
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Дымить будут "из-под полы".
В 2017 году средняя цена пачки сигарет в России может вырасти до 220 рублей. Это связано с планами по увеличению ставки акциза с 1680 до 2123 рублей за тысячу сигарет. Соответствующее письмо замминистра внутренних дел Аркадий Гостев направил председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.
В МВД считают, что рост цен на табак увеличит нелегальный поток сигарет из государств-членов Таможенного союза, где эта продукция дешевле почти на треть. "В России около 60% курильщиков, выбирают недорогие сигареты эконом-сегмента, в связи с чем альтернативой становится нелегальная табачная продукция, что напрямую отражается на криминализации рынка", — говорится в письме.
Между тем, по оценкам Минфина и Минсельхоза РФ, объем нелегального рынка в России составляет всего 2%.
На сегодняшний день пачка сигарет в среднем стоит 90 рублей, передает "Уралинформбюро".
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