Дымить будут "из-под полы".

В 2017 году средняя цена пачки сигарет в России может вырасти до 220 рублей. Это связано с планами по увеличению ставки акциза с 1680 до 2123 рублей за тысячу сигарет. Соответствующее письмо замминистра внутренних дел Аркадий Гостев направил председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

В МВД считают, что рост цен на табак увеличит нелегальный поток сигарет из государств-членов Таможенного союза, где эта продукция дешевле почти на треть. "В России около 60% курильщиков, выбирают недорогие сигареты эконом-сегмента, в связи с чем альтернативой становится нелегальная табачная продукция, что напрямую отражается на криминализации рынка", — говорится в письме.

Между тем, по оценкам Минфина и Минсельхоза РФ, объем нелегального рынка в России составляет всего 2%.

На сегодняшний день пачка сигарет в среднем стоит 90 рублей, передает "Уралинформбюро".